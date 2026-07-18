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廖康铭真情告白

名家专栏
更新时间：16:42 2026-07-18 HKT
发布时间：16:42 2026-07-18 HKT

廖康铭在港开仓练马三季以来，成绩一直进步，尤其是上季更是大跃进，不但取得六十一场头马，位列练马师榜第三名，更凭「白鹭金刚」赢得香港打吡，以及「祝愿」赢得冠军一哩赛，充分证明其练马功力。廖康铭亦对刚季成绩感满意，并对新季充满期望。

廖康铭对刚季成绩感满意，并对新季充满期望。
廖康铭对刚季成绩感满意，并对新季充满期望。
廖康铭于煞科后翌日便离港，返回澳洲度假三星期，预计下月初返港备战。
廖康铭于煞科后翌日便离港，返回澳洲度假三星期，预计下月初返港备战。

廖康铭于煞科后翌日便离港，返回澳洲度假三星期，预计下月初返港备战；他总结上季成绩时说：「由于上季开始时，厩内兵源足够，许多马匹评分未尽，所以我已预期全季成绩理想，结果季内『白鹭金刚』五捷兼捧走香港打吡；『祝愿』三胜级际赛，包括一级赛冠军一哩赛；另外，我也曾在谷草夜赛一晚取得五W，整体头马数目亦较上季增加。总括而言，我对上季成绩感到相当满意。」

廖康铭上季代表作之一，「白鹭金刚」季内五捷兼捧走香港打吡。
廖康铭上季代表作之一，「白鹭金刚」季内五捷兼捧走香港打吡。
「祝愿」三胜级际赛，包括一级赛冠军一哩赛，廖康铭功不可没。
「祝愿」三胜级际赛，包括一级赛冠军一哩赛，廖康铭功不可没。

刚季「白鹭金刚」赢出打吡后，之后在冠军一哩赛仅以一个马位落后厩侣「祝愿」跑第四，问到此驹来季部署时，廖康铬说：「虽然『白鹭金刚』曾胜出途程为二千米的打吡大赛，但预期来季上半季，仍集中部署牠竞逐一哩赛为主，最重要目标是十二月的香港一哩锦标；以牠在冠军一哩赛的表现来看，来季踏入五岁大熟期，牠再跑同程可望取得更佳表现，之后我将视乎其表现及进度，再决定是否部署增程出击。」

廖康铭表示布文 (图) 花了很长时间协助「祝愿」及「白鹭金刚」操练，上季两驹取得佳绩，骑者自然功不可没；日后两驹再同场竞逐，他仍有优先选择权。
廖康铭表示布文 (图) 花了很长时间协助「祝愿」及「白鹭金刚」操练，上季两驹取得佳绩，骑者自然功不可没；日后两驹再同场竞逐，他仍有优先选择权。

廖康铭承认，来季「白鹭金刚」跑一哩赛，届时难免与厩侣「祝愿」同场，而布文亦需要作出选择。「『祝愿』刚季初表现良好，即使后来看似评分饱和，但其后在操练及跑法上作出改动，结果再进一步，赢得冠军一哩赛。布文花了很长时间协助『祝愿』及『白鹭金刚』操练，上季两驹取得佳绩，骑者自然功不可没；日后两驹再同场竞逐，他仍有优先选择权，但这不会是一个容易的选择，我交由他决定好了。」廖康铭续说。

廖康铭表示向来每季都有三大目标，首先是一季赢出至少五十W；另外是赢出一级赛，以及夺得冠军练马师宝座。
廖康铭表示向来每季都有三大目标，首先是一季赢出至少五十W；另外是赢出一级赛，以及夺得冠军练马师宝座。

谈到来季展望，廖康铭说：「我向来每季都有三大目标，首先是一季赢出至少五十W；另外是赢出一级赛，以及夺得冠军练马师宝座。如果一季之内，我能够达成其中一项已感满意，倘若完成两个甚至三个，自然更加高兴。来季我将跟以往一样，全面投入工作，希望继续取得佳绩。」

特约记者：文杰

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