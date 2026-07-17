甜甜小记│沈慧林品牌联乘星爷

沈慧林是「飞轮日上」马主之一，其父亲沈墨宁则是本港资深马主；沈氏父子热爱及支持赛马运动，多年来持续引入不少赛驹来港，成绩最亮丽要数曾赢过级际赛的「飞轮闪耀」，为两人留下不少美好回忆。

沈慧林是年轻企业家，创立了香港品牌万希泉，把陀飞轮钟表事业打理得有声有色之余，也积极邀请各界人士联乘合作，取得正面回响和效果。

近期由周星驰（星爷）执导的电影《功夫女足》，于内地盛大上映并掀起热潮，本港亦正式于下月13日隆重上映。「港产陀飞轮」万希泉是《功夫女足》的赞助商之一，早前沈慧林更亲赴杭州与深圳，与内地观众一同先睹为快。

电影放映后，沈慧林更获邀与周星驰合照留念，星爷更热情约定他「香港见」，足见两人情谊深厚。沈慧林说：「《功夫女足》从筹备、拍摄、制作到后续宣传，我都有幸见证整个历程。喜剧大师周星驰凡事亲力亲为，早前两次到深圳探班，我已亲眼目睹他带领剧组埋头苦干、一丝不苟的天才风采。如今电影进入宣传期，他又率领一众演员马不停蹄走遍内地各大城市路演，这份时刻挂念影迷、用心对待作品的态度，深深令我动容。」

沈慧林透露，继《美人鱼》及《喜剧之王》后，万希泉第三次推出由周星驰执导的电影主题腕表产品。为了呈现最完美的艺术品，沈慧林早在电影拍摄期间，便专程前往深圳剧组进行探班，并亲自携同《功夫女足》腕表样品供星爷过目。向来对作品细节要求极高的星爷，亦在现场给予了许多宝贵的意见，令最终成品完美融入电影灵魂。

沈慧林向小记透露，先后于杭州和深圳观赏这部电影，满载了欢笑、热血与感动，他说：「比起首刷时，我心中更加添许多体悟。衷心祝贺《功夫女足》票房一路长红、佳绩持续攀升，亦期盼本次联乘腕表广受大众喜爱，收获热烈回响。」

「周星驰导演的作品向来深入人心，这次《功夫女足》不仅带来视觉震撼，更传递了强大的正能量。我非常荣幸能透过万希泉的陀飞轮工艺，以及充满活力的自动腕表设计，将戏中『娥眉队』那份热血逆袭的拼搏精神转化为可配戴的艺术品，让观众在戏院外，也能随时感受这份永不熄灭的激情。」沈慧林续说。

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陈嘉甜