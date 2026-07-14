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卡尔心水│「华丽再赢」转场赢

名家专栏
更新时间：18:51 2026-07-14 HKT
发布时间：18:51 2026-07-14 HKT

细个𠮶阵，卡尔无谂过会同赛马扯上关系。最初嘅梦想系做一个传媒人，报下新闻、写下副刊，骚扰下世界；后来，家人觉得读商科出路较稳，亦一直好支持我向呢个方向发展。作为一个由细到大都饭来张口嘅小朋友，其实食乜餸、行乜路，好多时都系整定嘅。

老实讲，当年拣读商科，并唔系因为特别钟意，而系用剔除法逐样删选，最后发现自己对商业唔算反感。毕业后，卡尔顺理成章投身金融行业，一做就好多年。直到后来因缘际会接触赛马、开始写专栏，先发现原来自己一直无放低过对文字嘅热爱。

或许人生真系好奇妙，兜兜转转，最后竟然用商业分析嘅思维研究赛马，再用三分日常讲嘢、接近草根嘅口吻，同大家分享赛事。当初无做到记者，却意外成为马评人，原来有时人生唔系放弃梦想，而系换咗另一种方式去实现。

第四场提供「华丽再赢」，佢上场沙田追得劲，复课试闸过终点名次稍后，但末段一松涌上，姿态吸引。

第四场：8华丽再赢、1深心星、3光年程祥
第九场：1东来欣赏、10佛亮老挝、4杰出雷霆

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