Ian心水│「维港智能」又放到

伍鹏志近四个赛日均交出头马，今次出马五匹，最有机会争胜是第八场「维港智能」。这匹前一级赛盟主自加盟伍厩后，整体演出算稳定，前仗在谷草千二米一放迄终，取得久违了的头马；上仗转战田草改配潘顿，可惜末段未能贯注到底，结果只跑第四。今仗回师胜途，负磅不重，若能把握起步并轻松领放，有力再构成威胁。对手方面，「友爱心得」是应届谷草状元，前仗挑战三级赛亦所负不远，上仗出争嫌短的直路赛也追入第四，可见状态当锐。今仗排位理想，可望于起步后不久跟守前列，力足争取季内第四捷。

第九场「杰出雷霆」大前仗于田草千二米击败「有备而战」而打开胜门，后驹其后亦补中，可见该赛水准不俗；上仗起步一般，早段留居后列，末段却收复不少失地，表现尚可。今仗喜逢一档，形势颇为好跑，有力一争。对手方面，「国千金」能力不俗，季内一出即胜后进度徘徊，上仗出争田草千二米，末段走势较前进步，若能发挥水准，实属最佳冷脚。

第八场：5维港智能、9友爱心得、2天天同乐

第九场：4杰出雷霆、5国千金、7骏毅快车