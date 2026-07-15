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亨利拆局│练马师王吼廖康铭

名家专栏
更新时间：02:00 2026-07-15 HKT
发布时间：02:00 2026-07-15 HKT

今季冠军练马师已成定局，方嘉柏得偿所愿，沈集成则扑个空，大家都再无短期目标，二人会否提早收炉？上次赛前，本栏已指出练马师王形势极凶险，皆因几位上游练者的心意难测，结果爆冷开出桂福特，区区28分便封王，证明不少马房已鸣金收兵，起码不再有庞大攻势。

回说今次局势，多个仓口都出马六、七匹，包括廖、方、巫、东、吕、韦、伟，牌面似模似样，各有封王筹码，只不知众人搏杀心意如何。最终我支持廖康铭，即使佢争取冠军练马师失败告终，但佢今期出马七匹，当中五驹是季内未胜马，相信仍要向幕后交代，信佢搏埋今舖！

重点争分马方面，「快乐神驹」两战谷草千二皆入Q，可见路有专长，尤其上仗造极快步速也几乎埋尾，当锐马无理由留番下季。「驷跑得」上仗蚀内叠不利地都所负不远，应给予机会。「天下宠儿」是位置王，拖住无蚀底。「翠红」今仗对手胜在快马多，本身排三档可守靓位，形势妙不可言。

目标：廖康铭

赔率：3.4

全日恶马 第五场：快乐神驹

练马师王最佳投注时机：第一场前

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