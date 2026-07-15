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廖事如神│「有财有势」恶得起

名家专栏
更新时间：02:00 2026-07-15 HKT
发布时间：02:00 2026-07-15 HKT

马季今夜煞科，季内确实不乏精彩场面及历史时刻。「嘉应高升」打破连胜纪录及场地纪录，「浪漫勇士」香港杯四连霸，兼荣登三冠王宝座，还有方嘉柏击败沈集成及廖康铭五度称霸。在此盼来季各人都百尺竿头，更进一步。

第五场四班千二米，「葳莉非凡」今季转仓初出旋即轻取对手，二至四名的蹄下败将其后全胜，赛事水准甚出色。可惜本身韧带受伤影响进度，自季初胜后仍未再添胜仗。最近转战泥地有突破，778场次全程领放，临门被「文明战士」赶过；上场遇出闸问题失先机则毋须介怀。是次再战谷草面对较弱对手，排四档可补中。「快乐神驹」以南美自购新马而言进度算理想，无论田草、谷草甚至泥地都曾跑近。上场801场次早段切入二叠跟前，获亚军表现不俗，预计今场可以类似跑法应战。「盛势威枫」季内曾造极快段速赢马，若可自主步速甚恶。「大才」现评分有利，老马有火随时反弹。

第七场三班一六五○米，曾胜此程马不多。「有财有势」近两季转程取得突破，合共在此程三捷，虽然今季上名率偏低，但至少曾胜同程，且状态一直维持平稳。观乎今组对手，牠相对有战斗力，纵排大外档起步仍可倚重。「劲好运」是另一匹曾胜同程马，今季打叠两捷后评分饱和，现时却已回落至胜时水平，有力一争。「大文豪」最近锐意放弃田草而出战谷草赛事，状态虽未有明显起色，但本身体形较大，排二档起步若能跟前，随时出冷。「富国兄弟」此程曾经上名，既与二班强手「劲沙尘」、「银亮奔腾」等跑近，水准不俗；近来评分已回落，居三班尾具竞争力。

廖浩贤精选

第五场    1 葳莉非凡 3 快乐神驹
    6 盛势威枫 9 大才
第七场    3 有财有势 8 劲好运
    9 大文豪 11 富国兄弟
 

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