波仔至醒灵活玩│「光年程祥」标尾会

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回看六月廿七日本栏内容，当日提及游达荣马房不乏实力赛驹列阵，当中包括赢马而回的「颜色之皇」；其次是大题的「川河耀驹」，当日牠初戴开缝眼罩，跑来似乎有点抗拒，至翌仗才于谷草走入冷位。

另外，当日尚有提及今战出争第四场的「光年程祥」，季中435场次曾跟十分准绳的「活力拍档」力斗获亚；而上仗出争田草千四米，起步反应其实唔慢，但选择拖后角逐，遇慢步速及前置马主宰大局下，已注定无形势可赚，但马儿最终仍缔最快末段追近主马群过终点，足见作战状态不俗；而从事后看，该役已有三驹于刚周日跑入三甲，更反映赛事水准不俗。

原本「光年程祥」报跑刚周日的田草千四米，但结果被列作后备，而幕后竟不待下季，选择出战今次谷草夜赛，季内曾胜谷草一哩的厩侣「随缘得胜」则转战田草，似乎游达荣对新近接手兼季内未胜的「光年呈祥」有点想法，执笔之时仍有分头，值得一敲。

波仔灵活玩过关提供：

第三场 Q 10 胆拖 1 2 6 8

第四场 Q/QP 3 胆拖 1 4 8

第九场 WP 11

混合过关三串七 共104注