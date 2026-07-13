甜甜小记│陶桦玮组团「丞」功

周三晚谷战是今季煞科战，石厩「丞匡掠影」出争第九场三班千二米；马主不争善胜团体成员之中，有不少年轻马主，包括陶桦玮、2019年港姐冠军黄嘉雯等，他们除了养有「丞匡掠影」外，也是奖金猎人团体马「飞马座」的马主。至于陶桦玮个人名义则养有「黄金蝉联」和M028。

陶桦玮透露，近期新组成一个名为奖金女神的赛马团体，由他与谢灏颐律师任团体经理人，成员包括陶桦玮太太陈绮翘、陈艳燕和黄嘉雯。奖金女神团体已成功物色良驹，生力军将于稍后时间来港服役。

今仗「丞匡掠影」排十二档跑谷草千二米，需要考鞍上人巴度的发挥；早前「飞马座」在谷草一千米欠运跑第二名饮恨，相信徐雨石都希望可凭「丞匡掠影」为陶桦玮及其太太、黄嘉雯等一众马主好友赢马补中，不妨拭目以待。

马主黄嘉雯

陈嘉甜