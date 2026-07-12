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亨利拆局│练马师王吼桂福特

名家专栏
更新时间：02:00 2026-07-12 HKT
发布时间：02:00 2026-07-12 HKT

上期方嘉柏劲夺42分封王，照计冠军宝座稳如铁塔，今次赛事跑沙田，按照惯例唔到佢威，而沈集成与廖康铭皆后追渺茫，不知会否提早收炉？如此一来，今期练马师王便呈乱局，随时形势一如前几次赛事，由其他中上游马房控制大局，由于选择太多，令人难以入手。

细看今期各仓布阵，不少出马都七匹或更多，难料心意是博减分等下季，抑或厩侣间互相配合博季尾食大茶饭？当中桂福特兵分十路，除数量足够争雄，其中五驹于上仗走入前四名，即是半数近况都有一定水准，趁沙田煞科约埋登场，博佢连场出击！

重点争分马方面，「渡月桥」前仗休近四个月复出，初上三班都走近，储足体力效果佳，现居四班再战千二，强配潘顿与排一档皆利好因素，有望争取12分。「超风速」在357和418场次算赛绩硬净，放诸今组够用有凸，希望季尾休出赚体力，有冷味。「银腾」经历四个马房训练，近两仗转投桂厩喜见转机，应不会等下季。

目标：桂福特

赔率：9

全日恶马 第五场：渡月桥

练马师王最佳投注时机：第二场前

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