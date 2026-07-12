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廖事如神│「嘉应骏马」态况占优

名家专栏
更新时间：02:00 2026-07-12 HKT
发布时间：02:00 2026-07-12 HKT

冠军人马奖颁奖礼的大部分奖项得主都一如所料，最令人喜出望外的，是今季破天荒出现双马王。「浪漫勇士」与「嘉应高升」季内均成绩骄人，各擅胜场，双双称王属皆大欢喜。

第三场四班千四米，状态具争胜水准的赛驹不多。「遨游波士」上季尾一出即胜，蹄下败将「合伙飞驰」其后成为四班中坚，虽说是季尾赛绩，整体水准并不失礼。可惜「遨游波士」今季未能克服重磅，今季苦战多时止于接近。惟上仗初配袁幸尧用主动跑法应战，负一一二磅得季军，纵未能威胁头二马，但两驹近来均状态火热，跑获季军是恰如其分；今仗排黄金一档，对手减弱有望补中。「手机表能」上仗增程至千四米立竿见影，遇偏慢步速后追入一席，以三岁马而言进度理想。「勤德皆备」同是三岁，今季表现尚可，但累积经验后开始接近，情绪亦趋安稳。「银腾」上仗冲刺强劲，反映现评分已甚有利。

第五场四班千二米，「嘉应骏马」为全场唯一新胜马，论近况及能力亦稍秤先。此驹前季于新马赛出道，表现可接受，上季转三岁后循序渐进，分数经调整后，最终取得在港首捷，今季上阵四场后受伤，需要休战一段时间，上仗复出那役交出进步表现，轻取质新马「老鼠斑」添一捷。常言道，赛驹于季尾阶段有体力及新鲜感，不时占优，故季内曾受伤仍不必太介怀，胜后加分仍只负一二九磅，今仗有望再捷。「千杯敬典」减分甚多，上仗配袁幸尧仅负半马位获亚，今场可照办煮碗以主动跑法应战。「悠然常胜」数度追近，晨课状态有进展，缰口开始放松，今仗排十二档无阻其留后跑法，立心留前斗后可争。

廖浩贤精选

第三场    10 遨游波士 6 手机表能
    13 勤德皆备 14 银腾
第五场    3 嘉应骏马 2 千杯敬典
    6 满利时 12 快乐高球

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