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波仔至醒灵活玩│「嘉嘉友福」磅轻值博

名家专栏
更新时间：02:00 2026-07-12 HKT
发布时间：02:00 2026-07-12 HKT

《冠军人马赢跑宴》圆满结束，百多位来宾聚首一堂，不亦乐乎！笔者接触赛马都有好一段时间，历代马王级赛驹多不胜数，有稍远年分的「翠河」以至近年的「金鎗六十」，即使同年度有具分量的对手都好，也未曾于同一年度出现两匹各具本领的不败皇者，所以今季若不诞生「双马王」，可说更待何时。

跑至季中时，潘顿已几近笃定成为冠军；而冠军练马师方面，跑罢上次夜赛后，方嘉柏亦手执杯耳。不过，代入沈集成一方想，刚周三也屯重兵寄望将比分收窄，故此今战的报名的沈厩马，理应有一定想法及争胜水准。

其中第五场的「嘉嘉友福」，于447场次双蚀形势下落败，其末段所缔时间不比头马「樱花酒杯」差；之后于518场次，再跑田草千二米虽然只得殿军，但同场前六名有三驹可再赢，水准不差。

再看「嘉嘉友福」上仗初跑千四米，沿途跟超快步速，末段也不至于溃散；而事后看同场跟前走的「挺秀弘利」及「继往开来」，之后都相继赢马补中，更见赛事水准不俗。现时「嘉嘉友福」的评分及体力，比季中时更具优势，今仗负轻磅值得一博。

波仔灵活玩过关提供：

第二场 二重彩 7 复式胆拖 3 9 11
第五场 Q/QP 14 胆拖 1 3 10
第九场 WP 7
混合过关三串七 共146注

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