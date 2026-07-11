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卡尔心水│「恋爱狂」跟到季尾

名家专栏
更新时间：14:12 2026-07-11 HKT
发布时间：14:12 2026-07-11 HKT

季尾贴马，除咗睇马，更要睇人。部分马房已准备收炉，有实力马未必搏尽；仍有目标嘅马房，出马往往更有决心。马匹状态仲可以从晨操、试闸睇出端倪，但人心始终最难估，加上近日天气反复，今晚一家人入场睇马兼欣赏烟花，共聚天伦。家人一向钟意「刀仔锯大树」，熟悉卡尔嘅朋友都知道，小弟贴马一向有根有据。今期就为家人同马迷，喺呢个乱世赛日提供一匹冷门，畀大家小试牛刀。

第四场「恋爱狂」卡尔已跟进几仗，今次再配布文，人马合拍。佢评分处有利水平，末段总交出强劲追势，今场望出闸顺利，试图季尾前重启胜门；「暴风一族」上仗绿格跑入前列，马有状态，呢场冷门可博；「康昌之星」近仗败绩都有借口，去到季尾继续密跑，今次看看能否现真身。

第四场：6恋爱狂、13暴风一族、10康昌之星
第七场：5超开心、9北极之表、10天蓬猫

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