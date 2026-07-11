Ian心水│「闪光灯」地快还盅

第三场「闪光灯」上季曾于四班两捷，今季九战却得一亚，一月中跑三班千四米，际遇欠佳仍以劲势扑上，结果仅以短头位不敌季内五捷马「会当凌」，并能击败「至尊高超」及「千帆驹」等驹，赛事水准颇高。上仗牠降至四班再战千四米，全程走势欠顺，只因未能应付变化地，败绩可抹去；今仗改配布浩荣，若遇场地干快，居四班亦有利，值得留意。对手方面，「遨游波士」上季一出即胜，不过今季进度徘徊，但连场所负都不远，今仗排黄金一档，并得袁幸尧的十磅优惠，加上跑法主动，有力闯入前列，甚至争胜。此外，「手机表能」上仗表现令人欣喜，由于出赛次数不多，预料仍有颇多进步空间，其同父马在港成功率颇高，可堪憧憬。至于「勤德皆备」近仗均受制于外档或赛事形势，今仗加配羊毛面箍，潘顿不愿放手，也要兼顾。

第四场「金汇千帅」近四仗增程至千六米，效果仅一般，今仗重返季内两捷的千四米，加上排位理想，胜望颇高。对手方面，「大勇胜」上仗初跑千四米并改用前领跑法，仅在终点前才力弱而得第四名，表现予人惊喜；今仗再战同程并用上巨人杀手艾道拿，可作配脚。此外，「恋爱狂」现评分较季内赢马时还低，近仗虽未能构成威胁，但走势却不差，今仗重配赢马拍档布文，也不能忽视。「幸福约定」周岁价高昂，但跑来未有太大威胁，上仗跟前效果欠佳，今仗或会改用留前斗后跑法，冷门不妨拖一票。

第三场：2闪光灯、10遨游波士、6手机表能

第四场：2金汇千帅、7大勇胜、6恋爱狂