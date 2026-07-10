甜甜小记│蔡约翰生日有惊喜

今日是蔡约翰七十二岁生日，小记先在此祝福这位殿堂级练马师生日快乐、身体健康！今日蔡约翰如常一早到沙田马场督操、紧守岗位，收操后返回马房处理厩务时，其马房团队即为练者送上生日蛋糕，令他大感惊喜。

蔡约翰向来重视团队精神，对马房员工非常好，是公认的好波士。今日蔡厩员工和「魅力」及「知遇」系马主邓咏琪一同为蔡约翰庆祝生日，场面热闹。蔡约翰说：「十分多谢我的马房伙计、Headlad（马房领班）、Adrian（蔡厩副练周瑞麟）等人为我送上生日惊喜。原来早于一周前，Adrian已告诉我太太想替我庆祝生日，并请我太太一同保守秘密。这班马房手足真的好有心，非常感谢他们。」蔡约翰又大赞整个马房团队，包括沙田及从化的伙计都很帮得手，且对他很照顾，感谢每一位员工的付出。

今晨邓咏琪都有替蔡约翰庆生，小记曾访问过这位「魅力」系马主，她说：「蔡约翰待人以诚，让马房上下团结一心，且对每匹赛驹的习性了如指掌，故能充分发挥出牠们的潜能。」

今日是蔡约翰七十二岁生日，小记先在此祝福这位殿堂级练马师生日快乐、身体健康！今日蔡约翰如常一早到沙田马场督操、紧守岗位，收操后返回马房处理厩务时，其马房团队即为练者送上生日蛋糕，令他大感惊喜。 蔡约翰向来重视团队精神，对马房员工非常好，是公认的好波士。今日蔡厩员工和「魅力」及「知遇」系马主邓咏琪一同为蔡约翰庆祝生日，场面热闹。蔡约翰说：「十分多谢我的马房伙计、Head lad（马房领班）、Adrian（蔡厩副练周瑞麟）等人为我送上生日惊喜。原来早于一周前，Adrian已告诉我太太想替我庆祝生日，并请我太太一同保守秘密。这班马房手足真的好有心，非常感谢他们。」蔡约翰又大赞整个马房团队，包括沙田及从化的伙计都很帮得手，且对他很照顾，感谢每一位员工的付出。 今晨邓咏琪都有替蔡约翰庆生，小记曾访问过这位「魅力」系马主，她说：「蔡约翰待人以诚，让马房上下团结一心，且对每匹赛驹的习性了如指掌，故能充分发挥出牠们的潜能。」 陈嘉甜

陈嘉甜