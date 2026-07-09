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甜甜小记│义赛多人撑 萧炜忠感恩

名家专栏
更新时间：01:00 2026-07-09 HKT
发布时间：01:00 2026-07-09 HKT

早前小记邀请「宝成」系马主萧炜忠接受访问，畅谈由马主协会主办足球慈善友谊赛的理念；该赛已于上月廿五日圆满举行，获得一众马主、练马师、副练、骑师、受薪董事及评马协会成员鼎力支持，齐齐踢波，在赛马以外作良好交流，同时为慈善出钱出力，甚具意义。

作为今届马主协会的慈善委员会主席，萧炜忠感谢各界支持，并希望各方可继续支持协会慈善基金举办的慈善活动，帮助更多有需要人士。萧炜忠说：「我十分感谢香港赛马会董事罗启华先生亲临并担任主礼嘉宾；同时感谢各位练马师、骑师、马评家的鼎力支持，令今届足球慈善友谊赛顺利完成。我也感谢各位马主，以及协会的兄弟姊妹支持，在我提出有关想法时，各位都全力配合。今次活动既可让各位做善事，亦可让大家『以球会友』，我会继续努力为慈善基金争取更多善款。」

这场足球慈善友谊赛在香港足球会举行，由马会董事罗启华担任开球礼嘉宾。出席马主有「美丽」系郭浩泉、「先生」系史昊洺、「宝成」系萧炜忠等；练马师有伍鹏志及丁冠豪；副练有姚浩丰、黎志铭；骑师有梁家俊、潘明辉、钟易礼、黄智弘、周俊乐、莫雷拉、田泰安及希威森等；另有受薪董事郭子贻等参与，场面相当热闹。赛事所筹得善款将拨予香港马主协会慈善基金；每年有不同机构向该基金申请资助，例如香港伤健策骑协会、香港导盲犬协会等，亦欢迎不同机构提出申请。

谈到对「宝成」系两驹的期望时，萧炜忠说：「『宝成智好』季内已多次证明实力不错，特别是跑谷草赛事，牠具有一定质素，希望可尽快取得成绩；至于『宝成智星』，上季两胜谷草赛事后，可能需要一些时间回复，但现时其评分已降至有利水平，希望日后可交出好表现。」

陈嘉甜

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