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卡尔心水│「品德宝宝」标尾会

名家专栏
更新时间：19:40 2026-07-07 HKT
发布时间：19:40 2026-07-07 HKT

卡尔除咗赛马，基本上乜都唔赌。三五知己聚会，食饭吹水之余，偶尔有人开局玩德州扑克。可能睇得多《赌圣》，每当有人输到急，后半段开始乱咁推，甚至「All-in」博翻身。

其实季尾跑马又何尝唔系？人马都经历漫长赛季，愈去到尾声，街边赌神愈想扮下发哥转下戒指、食块朱古力，潇洒地落风流注锁定今季胜局，不过暑假有外国马，下一季都系个零月后开始，仲要今次赛前早两日阴晴不定，偶尔倾盆大雨，临场变数增多，适宜Small Blind，小注当入场费。

撇除临场因素，卡尔以马论马较睇好第七场「品德宝宝」。此驹早前休息两个月，上场复出即拼只输短头位，该场追得最好的一对「官金骐」和「品德宝宝」，今次再度对垒，难得对手不多。今场「官金骐」排三档靓位，「品德宝宝」强配潘顿，再度决一高下！

至于「连连幸运」排一档强配布文，今场返谷草首本路程，成哥全晚连场恶马，或者季内倒数第三个赛日，争冠还保存一丝希望。

第五场：4宝成智好、9至合拍、6胜多多
第七场：3品德宝宝、11官金骐、2连连幸运

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