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Ian心水│「越骏联欢」一哩必合

名家专栏
更新时间：19:37 2026-07-07 HKT
发布时间：19:37 2026-07-07 HKT

第一场「千杯」十三战只得一亚一季，表现令人失望，但牠近两仗皆受制于外档，败不足辱；今仗缩程至一千，虽然以往跑同程从未上名，但低班马胜在有前速，排位转佳应可构成威胁。对手方，「万众开心」上季曾在四班走近，尽管已有超过两年未胜，仍现居五班应该极具竞争力，配上潘顿并排在黄金一档，照计三甲一席甚稳健。

第二场「越骏联欢」来港后三战均所负不远，上仗初跑千四，早段留守后列，末段冲刺尚劲，结果造出全场第二快的末段时间追回第六；今仗再提升难度初跑谷草一哩，从血统来看，其母曾胜一五五○米，母系家族成员亦有长力，黎厩今期布下强阵，值得高度注视。对手方面，「骁将」昔日在纽西兰三岁三级赛上名，其后亦曾挑战二级赛威灵顿坚尼，可惜未能构成威胁；此驹来港后已上阵十一次，整体演出略为令人失望，然而近三仗降至四班后，阵上演出愈趋接近，始终质素尚新，汲取上仗增程跑一哩的实战经验后，应会进步。

第一场：8千杯、3万众开心、7喜行
第二场：8越骏联欢、5骁将、6赢玥

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