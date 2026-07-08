亨利拆局│练马师王吼沈集成

上期姚本辉劲夺4W以高分封王，反而排名头三位的方、沈、廖，皆食白果，显然经过长时间拼搏，以上三仓已力弱。目前势头最好是方嘉柏，以五场头马压住沈集成，若大家在剩下三日，每次赛事都维持一W起、两W止，方嘉柏便将再度登上宝座。

不过，观乎沈集成今期布阵，似有意图出击，出马六匹，当中其二配潘顿，布文亦骑两驹，如连场得手，冠军便重燃希望。对于沈集成而言，今期谷战是关键一战，练马师王即管尝试支持成哥，起码斗志不用怀疑。

重点争分马方面，「骄阳雄心」擅长前置跑法，上仗排九档焗住留后，追回第三已收货；今次配潘顿排三档，基本因素向好，预期际遇似前仗赢马时，有望夺12分。「至合拍」已两年未开胜门，皆因经常气管多血，健康太反复，不过近半年情况回稳，阵上演出也逐步接近，今次排一档是近期最靓一次，必然把握机会谋交代。「连连幸运」养精蓄锐四个多月，有望交回季初水准。

目标：沈集成

赔率：2.25

全日恶马 第六场：骄阳雄心

练马师王最佳投注时机：第一场前

