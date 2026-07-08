廖事如神│「观众之力」摧枯拉朽

马季进入最后三战，冠军练马师仍未决出。方嘉柏今夜回到「主场」谷中出击，必全力争胜望扩大优势。而香港休季时，马会首度派队参与识价杯，以三位本地出生的骑师组队出战，盼何泽尧、周俊乐及霍宏声可大展身手。

第一场五班一千米，以五班赛而言是不少赛驹具竞争力。「天火同德」辗转落入淘汰区，但晨课水准渐入佳境，过往缰口较重不易操控，如今操练时懂得留力，进步明显。上仗首战此程，单靠前速已可跟前，纵排十一档起步仍可切入二叠；今仗排三档有望贴栏竞跑，负轻磅配合主动跑法，有望取得佳绩逃出淘汰区。「万众开心」曾赢三班，可惜其后不进反退，已两年半未再捷，是次初战五班，赛前刻意试大闸砥砺，强配潘顿抽一档，必全力争胜。「飞云」今季终在泥地开斋，现时评分已比胜时低两分，即使路程欠根据，但凭班底够争。「辣得金」休息充分再战首本路程，四平八稳。

第九场三班千二米，「观众之力」今季克服伤患后，进步一日千里。四月中于泥地千二米赢马后，上仗778场次初跑同程再捷，并轻取一众三班实力马。蹄下败将「马达」转战田草已补中，赛绩水准可信。「观众之力」体力上占优之余，近来晨课状态日益理想，落脚轻盈有劲，今仗负中磅排五档，绝对有望连捷。「志满同行」状态同样理想，但现时评分略饱和，要有明显进步才可于三班重磅区争胜，一席配脚则预留。「快活英雄」不知不觉已于今季斩四捷，五岁马进步明显。重配赢马拍档艾兆礼，发挥更有信心。「皇者有利」上仗仅负鼻位于「电源之驹」，潘顿过档快跳求补中。

廖浩贤精选

第一场 12 天火同德 3 万众开心

6 飞云 10 辣得金

第九场 4 观众之力 1 志满同行

2 快活英雄 7 皇者有利