波仔至醒灵活玩│「快搏」评分有利

早前拣初跑谷草的「花开」作大题时曾提及于季中开始，不时在田草千四、千六有走势赛驹，例如「爆出美丽」、「大千雄心」等，在渡江出战有形势之助下会有惊喜表现。今次第二场隶属黎厩的「越骏联欢」，前仗跑田草千二在赚脚程但蚀步速下初见追势；上仗亦再于前慢后快利前置的段速下追近主马群到终点，可见三岁马已有一定竞赛能力。

回看「越骏联欢」曾在三月中试谷闸，直路初换脚及取平衡表现不太差，再查「不惜代价」也有不少子嗣可在谷草交出表现；今仗牠转场排好档，预计仍有点赔率，可先跟一注。

另外，第六场贺厩「快搏」，在474场次居三班处双蚀形势下，仍可在主马群过终点；其后在525场次，跟较当锐的田草对手跑近。前仗增程至谷草一哩，牠拼至颈位见负，邻近「劲进驹」都算是实力指标，足见八岁马虽然不能连仗硬拼，但阵上仍有一定作战能力。

今次赛前，「快搏」相隔三个月再到从化操练，埋门试大闸起步反应不慢，直路于外档催策亦见肯追，状态保持得不错，现评分亦回至上季尾赢同程时，估计今仗已届攻坚之时。

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第二场 WP 8

第六场 Q/QP 3 4 5 7 复式

第七场 WP 11

混合过关三串七 共116注

