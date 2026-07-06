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甜甜小记│王宗彦对文家良推崇备至

名家专栏
更新时间：15:00 2026-07-06 HKT
发布时间：15:00 2026-07-06 HKT

早前小记前往香港游艇会采访「朗日自强」庆功宴，此马由23/24年文家良练马师赛马团体所有，当日团体经理人王宗彦和一班成员宴请文家良伉俪及梁家俊，开心相聚。

席间王宗彦说：「香港本地骑师由马会悉心栽培，只要有实力坐骑在手，也可跑出水准，我乐于支持他们。」王宗彦名下的「自强不息」已报名韩国短途锦标力图卫冕，如获邀请出赛，届时将配巫显东远征。

王宗彦又提到，香港练马师各有优点，对文家良更推崇备至：「在我心目中，文家良是一位宗师，练马和保养马匹功力非常深厚。」除此之外，文家良也与马主作良好沟通，尽量满足马主要求，令他们养马时乐在其中。

现时王宗彦个人名下养有「自强不息」、「君子」及「随想曲」三驹；另有多匹团体马，除周三晚出争第六场四班千二米的「朗日自强」外，还有列阵第五场的「胜多多」，且看两驹能否替王宗彦再创佳绩。
 

「朗日自强」一班团体成员
「朗日自强」一班团体成员

陈嘉甜
 

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