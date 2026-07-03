卡尔心水│「巴闭精」马如其名

卡尔成日都觉得，睇马最容易堕入嘅陷阱，系练马师嘅搏杀手法。

新鲜滚热辣嘅例子，乃是「细水长流」二月发烧后闭门休养，最近试咗五课大闸，做到足先出嚟跑。刚周三出赛，卡尔博输咗，我第一时间谂起早几个月嘅厩侣「首饰天空」。大家同样久休，同样等准备就绪先出，当时后驹一出即赢，以为今会剧情重演，结果P都无。

我唔系失望，只系觉得有趣。同一个马房，同一种铺排，但赛马唔同拍电视续集。马房可以有自己做法，马匹亦有自己的性格。

没有直接嘅因果关系，卡尔依家睇马，倾向唔揾「翻版」。上一匹赢过，不代表下一匹会照样赢，因为逻辑都讲唔去。

今次沙田日赛，卡尔中意第十场「巴闭精」，贪佢上次赢马姿态够夸张，呢次升班无有怕；「人和家兴」形势啱跑，早段有望贴栏，有权偷袭；「实力股」试闸仗比仗进步，罗富全最钟意揾巴度做杀手！

第九场：3利高八斗、2巧眼光、5应龙飞影

第十场：6巴闭精、4人和家兴、7实力股

