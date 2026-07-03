第三场「日日奖」是泥地专才，跑泥地千二共夺四冠四亚两季，成绩极佳，今季亦两胜此程；尽管突破五十分后便见顶，但如今减至四十分兼回降五班，并且喜逢一档，值得多加注意。对手方面，「牛精豪情」近仗走势进步，虽然从未角逐泥赛，但曾在泥闸跟前走效果不俗，始终质素尚新，应可跑得接近。此外，冷门还有前仗跑泥地千二所负不远的「竞骏奔腾」。

第五场「和光同尘」昔日在澳洲两战一胜，来港后多次展现高速，可惜末段贯注力不足，因而未能构成威胁；今仗排一档，胜在跑法主动，若早段没受到对手太大压力，有机会制造惊喜。对手方面，「良言一句」在港五战，整体演出尚可，今仗改配布浩荣宜作冷配。此外，「三代至醒」近两仗均跑第四，证明在四班有微利；今仗排位一般，但早段若取得遮挡，即使走第二叠也影响不大，已有留意价值。

第三场：1日日奖、5牛精豪情、10竞骏奔腾

第五场：2和光同尘、10良言一句、11三代至醒