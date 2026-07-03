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Dickson心水│「亨骥」换人大外一气

名家专栏
更新时间：19:01 2026-07-03 HKT
发布时间：19:01 2026-07-03 HKT

过去几年的主席赛马日，沙田马场多数有雨水，相信今次也不例外，再加上C+3跑道容易困住内叠马，阁下的心仪马如属大外一气的后上好手，不妨博一博。

第六场四班泥地1200米，「金玉良言」自从转跑泥地赛后，成绩突飞猛进，四战同程获两冠一季，肯定是泥地专家。上仗牠出争同程，全程被顶出三、四叠，入直路后仍交出强横追劲获得季军，实力不用怀疑「今次原班人马卷土重来，誓要赢马兼捧杯！

第十一场三班草地1400米，「亨骥」状态长期良好，升上三班之后，四战获得亚、季各一，仍然无法于此班获胜，但绝非实力不及三班马，而是本身跑法太被动，以致际遇常欠佳。今次换巴度策骑，直路阶段大概会拉出外叠冲刺，只要场地稍利后上，有权夺冠。

第六场：4金玉良言
第十一场：8亨骥

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