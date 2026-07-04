亨利拆局│练马师王吼希斯

不知是否临近煞科，多个仓口准备收炉，近两期练马师王都开低分数，前次桂福特，上次巫伟杰，区区24分已够封王。莫讲中下游马房，就连斗志最坚的方、沈、廖，最近都奉行日行一善，似是厩内马匹已搏得七七八八，无力发动大攻势。

回说今期赛事，格局与近期差不多，不见有哪个马房兵力突出，预计练马师王又是低分收场。货比货之下，方嘉柏与希斯算是军容最似样，前者有主帅雷神复出，后者有明星马「星球勇士」登场，各有捧场理据。最终我拣支持希斯，因为预期练马师王赔率较好分，希望头场先取12分！

重点争分马方面，「星球勇士」马如其名，上仗俨如表演赛，今次加程二百米当然要估，但继续角逐新马赛，照计难寻败理。「喜行」从无亮眼走势，就算两次上名亦水准平常，但胜在泥地千二特佳，临季尾扳用潘顿，求胜心意路人皆见。「人和家兴」上仗入Q靠顺放赚形势，不过今组对手得「巴闭精」较恶，又有资格偷袭。

目标：希斯

赔率：6

全日恶马 第一场：星球勇士

练马师王最佳投注时机：第一场前

