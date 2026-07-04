廖事如神│「日日奖」一枝独秀

世界杯热潮席卷全球，马会有见及此，特意举办特别赛事以联乘赛马及足球，早前已有不少足球名宿到访跑马地马场，引来马迷和球迷哄动。周三更会将举行特别赛事，坊间意见不一。但若把握热话趁机推广赛马，始终好事。

第二场五班千二米，「朗日雪峰」乘勇匆匆再拼，势为方厩再度争功。上仗把握一档自行领放，虽说头段步速慢，但尾两段均造快时间，段速水准绝对不差，而第二至四名全为后上马，至于全程紧随其后的「东方福宝」最后仅获第五，「朗日雪峰」的表现是一枝独秀，今仗再排一档，负磅增加对此大马影响不大，仍可作胆。「明亮光辉」初出即成大热跑第四，后来表现均乏善可陈，惟体重开始回升，初降至五班随时反弹。「蓝爵爷」转仓后两仗只近而无威胁，但评分新低加上档位内移，不容忽视。「红旺缤纷」季尾赢马逃离降班区，上仗仅以短距离负于有班底的「顺善宝」，仍有进步。

第三场五班泥地千二。「日日奖」精心部署多时，终降至五班出战首本路程兼排一档，必拼无疑。此驹在港服役四季多，上名成绩均取自此程，最近试闸表现对办，属鹤立鸡群。「喜行」仍未赢过，但曾两次上名均于此程，只是走规仍稚嫩须进步，今仗体重终于回落至较理想水平，由潘顿压阵或可跑高半班。「银亮濠侠」胜在忠心准绳，此程上名率亦理想，配合充足休息期必拖。「爆热」几经辛苦终获一胜，今季出战泥地赛全入前四，今仗排五档进可攻退可守，依然有利。

廖浩贤精选

第二场 5 朗日雪峰 1 明亮光辉

7 蓝爵爷 10 红旺缤纷

第三场 1 日日奖 8 喜行

11 银亮濠侠 12 爆热