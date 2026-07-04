Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖事如神│「日日奖」一枝独秀

名家专栏
更新时间：02:00 2026-07-04 HKT
发布时间：02:00 2026-07-04 HKT

世界杯热潮席卷全球，马会有见及此，特意举办特别赛事以联乘赛马及足球，早前已有不少足球名宿到访跑马地马场，引来马迷和球迷哄动。周三更会将举行特别赛事，坊间意见不一。但若把握热话趁机推广赛马，始终好事。

第二场五班千二米，「朗日雪峰」乘勇匆匆再拼，势为方厩再度争功。上仗把握一档自行领放，虽说头段步速慢，但尾两段均造快时间，段速水准绝对不差，而第二至四名全为后上马，至于全程紧随其后的「东方福宝」最后仅获第五，「朗日雪峰」的表现是一枝独秀，今仗再排一档，负磅增加对此大马影响不大，仍可作胆。「明亮光辉」初出即成大热跑第四，后来表现均乏善可陈，惟体重开始回升，初降至五班随时反弹。「蓝爵爷」转仓后两仗只近而无威胁，但评分新低加上档位内移，不容忽视。「红旺缤纷」季尾赢马逃离降班区，上仗仅以短距离负于有班底的「顺善宝」，仍有进步。

第三场五班泥地千二。「日日奖」精心部署多时，终降至五班出战首本路程兼排一档，必拼无疑。此驹在港服役四季多，上名成绩均取自此程，最近试闸表现对办，属鹤立鸡群。「喜行」仍未赢过，但曾两次上名均于此程，只是走规仍稚嫩须进步，今仗体重终于回落至较理想水平，由潘顿压阵或可跑高半班。「银亮濠侠」胜在忠心准绳，此程上名率亦理想，配合充足休息期必拖。「爆热」几经辛苦终获一胜，今季出战泥地赛全入前四，今仗排五档进可攻退可守，依然有利。

廖浩贤精选

第二场    5 朗日雪峰 1 明亮光辉
    7 蓝爵爷 10 红旺缤纷
第三场    1 日日奖 8 喜行
    11 银亮濠侠 12 爆热

最Hit
香港亚洲家务工工会联会代表（左）与Baby Jane Teodoro Allas的胞妹 Mary Ann Allas Pereira。资料图片
01:28
菲佣患癌遭解雇索偿 雇主须赔偿菲佣收入及精神损害费逾25万元
社会
10小时前
60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心
60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心
生活百科
13小时前
太兴$33限定套餐！一连5日精选优惠 至抵价叹火腿通粉/鱼丸米粉/生牛肉粉/拌饭
太兴$33限定套餐！一连5日精选优惠 至抵价叹火腿通粉/鱼丸米粉/生牛肉粉/拌饭
饮食
8小时前
「赌王最惨孙女」何家华宣布单身  尽骚傲人上围性感放题  大腿「龙纹身」野性吸睛
「赌王最惨孙女」何家华宣布单身  尽骚傲人上围性感放题  大腿「龙纹身」野性吸睛
影视圈
8小时前
黄锦辉辞职︱政圈料不急于补选 待明年政府换届后处理 谭耀宗斥酒驾「无得帮」：成件事错晒
黄锦辉辞职︱政圈料不急于补选 待明年政府换届后处理 谭耀宗斥酒驾「无得帮」：成件事错晒
政情
9小时前
香港退休太贵？何英伟揭深圳养老约200万够过20年 退休居内地千元租千呎大屋性价比高
香港退休太贵？何英伟揭深圳养老约200万够过20年 退休居内地千元租千呎大屋性价比高
影视圈
16小时前
住公屋可以住一世？港人热议除非1原因「否则赖死唔走」 网民计数：咁咪交贵啲租
住公屋可以住一世？港人热议除非1原因「否则赖死唔走」 网民：咁咪交贵啲租
生活百科
11小时前
TVB「单身女神」陈若思超性感引追求者？ 邪恶视角晒逼爆上围 「隐形富婆」曾误当小三
TVB「单身女神」陈若思超性感引追求者？ 邪恶视角晒逼爆上围 「隐形富婆」曾误当小三
影视圈
9小时前
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
生活百科
2026-07-02 16:28 HKT
东张西望｜14岁女受欺凌2年留遗书服药自杀入ICU  欺凌者：佢食药死关我咩事  校方涉下「封口令」
东张西望｜14岁女受欺凌2年留遗书服药自杀入ICU  欺凌者：佢食药死关我咩事  校方涉下「封口令」
影视圈
5小时前