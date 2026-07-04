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波仔至醒灵活玩│「天蓬猫」无惧外档

名家专栏
更新时间：02:00 2026-07-04 HKT
发布时间：02:00 2026-07-04 HKT

排位日至执笔之时，天色仍算明亮，不过除了一号戒备信号生效外，天文台亦预计是日雨势有时颇大，且有狂风雷暴；因此在研度范围时，增添了不明变数，唯有作两手准备。上次拣「旌采」时都曾提及，夏令赛的中后段场次开灯作赛后，或令直路走中外档后上的马匹稍为减低难度，加上今趟已是连续第三次的沙田赛事。草地跑道经过多场转弯赛事的践踏后，不排除今次中后段场次都有得追。如果要赛前买定，可能先取较简单的WP为主，再保留一定注码，结合临场偏差下注可能更妙。

第五场「新力好」对上一次跑田草千四米为561场次，当时可咬守中前位置角逐，邻近过终点的「一生好彩」、「神驰」等，之后都识赢马，牠则辗转降至四班作赛，对手截然不同下，有赔率当然可敲。

另一匹心水就是第八场「天蓬猫」，上仗虽然弯位悭了脚程，但慢步速相对头马也蚀了起动发力先机，结果仅负颈位而已；今仗虽然排十四档，但就可博上文提及的下半场中外叠场地唔差，若再度出现慢步速的话，走外叠更可能较易发力上前，有望赢马补中。

波仔灵活玩过关提供：

第二场 Q/QP 1 2 5 10 复式
第五场 WP 5
第八场 WP 10
混合过关三串七 共116注
 

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