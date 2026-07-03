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甜甜小记│「辣得准」过关斩将

名家专栏
更新时间：15:00 2026-07-03 HKT
发布时间：15:00 2026-07-03 HKT

刚周三沙田七一回归赛马，小记赛前碰见「旌」系马主郑俊基，他说已有一段时间未拉过头马，很希望「旌」系马可以建功。同晚郑俊基的儿子郑嘉杰名下的「旌采」顺利打开胜利之门，为郑氏一家人带来头马进帐，众人拉头马时笑容灿烂，这也许是马主养马其中一大乐趣，就是能与亲朋好友一起在凯旋门分享胜利喜悦。

明日沙田夏令赛事，小记也祝福「辣得准」能为吴创木一家人带来头马欢欣。小记访问「辣得准」马主吴创木的儿子吴少庭，他说：「『辣得准』今次对手实在很强，要过关斩将，难度不低，例如莫雷拉策骑的新胜马『精彩骏将』排一档十分有利，若然对手失准，『辣得准』能伺机突围而出。」「辣得准」今季初曾力压打吡盟主「白鹭金刚」报捷，可见质素不俗，可惜前驹其后受心律不正困扰，影响进度，前一场复出跑第七，上场热身后跑第五名，走势渐见复苏，今场或有力再跑得接近。

陈嘉甜

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