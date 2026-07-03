甜甜小记│梁家俊谦虚友善抵赞

七一沙田赛事，郑俊伟旗下的「团结勇士」于梁家俊胯下胜出三班直路赛，捧走粤港杯。前五名马相差只一个马位之距，可见战况激烈，梁家俊的表现更可圈可点，值得赞赏和肯定。

七一沙田赛事，郑俊伟旗下的「团结勇士」(6号) 于梁家俊胯下胜出三班直路赛，捧走粤港杯。前五名马相差只一个马位之距，可见战况激烈。

梁家俊多年来都默默耕耘，不断求进步，骑功愈见扎实，近来亦骑出信心。除了骑功方面，小记最欣赏是他一直保持谦虚的态度，对传媒的态度多年来保持一贯的亲切友善。要与世界顶尖骑师同场竞逐，本地骑师能站稳一席位，背后一定付出许多努力。

梁家俊多年来都默默耕耘，不断求进步，骑功愈见扎实，近来亦骑出信心。

梁家俊的靓太太阿Kit怀有身孕，是BB女，据知预产期大约在本周日，梁家俊快将再为人父，小记祝福家俊一家幸福健康，事业更上一层楼。

明日梁家俊七驹坐骑中，第七场「日出东方」人马曾胜，今次回降四班或有力建功。记得「日出东方」赢马时，马主之一邓仿淇未有入场，由其家人代为拉头马，未知「日出东方」这次能否让这位靓女马主补拉头马呢？

陈嘉甜