卡尔心水│「纳百川」季尾回春

近期波马齐飞，世界杯时间与日常生活完全颠倒，卡尔同好多打工仔一样，第二朝要开会，前一晚仍挨眼瞓睇天光。分组赛唔止睇传统劲旅，弱队拼尽全力都一样好睇。

足球从来系成败论英雄，佛得角人口同旺角差唔多，原以为去到世界杯呢个阶段已系强弩之末，点知第一场就有门将禾仙夏一夫当关，挡出七球一战成名。龙门呢个岗位，平时九十分钟可能只睇风景、执下水樽，甚至成场比赛都未必掂到波，但到关键时刻，一次扑救足以改写命运。

作为国家队门将，禾仙夏二十五岁先正式出道，挨到四十岁，等到一次世界杯真正「掂波」嘅机会。唔一定要捧杯先叫成功，球探都去麦花臣，只要把握到机会，随时一球成名。

第十场「纳百川」减分多时，季尾前状态回春，近两场似热身，但都连番入位，既然有状态，而对手各有疑点，即使排外档都无有怕。

第九场：6部族高手、8旌采、12君达得

第十场：7纳百川、6细水长流、2活力拍档