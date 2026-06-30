Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

卡尔心水│「纳百川」季尾回春

名家专栏
更新时间：18:40 2026-06-30 HKT
发布时间：18:40 2026-06-30 HKT

近期波马齐飞，世界杯时间与日常生活完全颠倒，卡尔同好多打工仔一样，第二朝要开会，前一晚仍挨眼瞓睇天光。分组赛唔止睇传统劲旅，弱队拼尽全力都一样好睇。

足球从来系成败论英雄，佛得角人口同旺角差唔多，原以为去到世界杯呢个阶段已系强弩之末，点知第一场就有门将禾仙夏一夫当关，挡出七球一战成名。龙门呢个岗位，平时九十分钟可能只睇风景、执下水樽，甚至成场比赛都未必掂到波，但到关键时刻，一次扑救足以改写命运。

作为国家队门将，禾仙夏二十五岁先正式出道，挨到四十岁，等到一次世界杯真正「掂波」嘅机会。唔一定要捧杯先叫成功，球探都去麦花臣，只要把握到机会，随时一球成名。

第十场「纳百川」减分多时，季尾前状态回春，近两场似热身，但都连番入位，既然有状态，而对手各有疑点，即使排外档都无有怕。

第九场：6部族高手、8旌采、12君达得
第十场：7纳百川、6细水长流、2活力拍档

最Hit
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
时事热话
8小时前
前律政司检控主任遭革职褫夺退休金 提司法覆核今被驳回
前律政司检控主任遭革职褫夺退休金 提司法覆核今被驳回
社会
9小时前
星岛申诉王 | 26岁儿子欠巨债 卖户口沦阶下囚 港妈血泪控诉：外围摧毁整个家
04:30
星岛申诉王 | 26岁儿子欠巨债卖户口沦阶下囚 港妈血泪控诉：外围摧毁整个家
申诉热话
7小时前
苦主「取消保单」惨遭呃走50万 骗徒假扮AI客服 逐步套取银行资料
投资理财
8小时前
郭文贵被判囚30年，没收近9亿美元。
逃亡富商郭文贵借反共诈骗逾千人 美国法院重判监30年没收近9亿美元
即时中国
26分钟前
半小时痛失50万！新型「真人+AI」洗脑骗局杀到 化身「假HKTVmall」陷阱 网民震惊：唔敢话唔中招｜Juicy叮
半小时痛失50万！新型「真人+AI」洗脑骗局杀到 化身「假HKTVmall」陷阱 网民震惊：唔敢话唔中招｜Juicy叮
时事热话
4小时前
7-Eleven推迷你收藏杯盲盒！道地/嘉士伯/可乐化身迷你不锈钢杯 一连三星期款款不同 附换购详情 
7-Eleven推迷你收藏杯盲盒！道地/嘉士伯/可乐化身迷你不锈钢杯 一连三星期款款不同 附换购详情 
时尚购物
7小时前
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福  老婆颜值爆灯成焦点
谭俊彦爱女小学毕业晒全家福  老婆颜值爆灯成焦点
影视圈
22小时前
卢海鹏罕见姪仔悲从中来  睹三兄弟旧照叹：一家五口剩番我  豁达看生死自嘲「想死冇咁易」
卢海鹏罕见姪仔悲从中来  睹三兄弟旧照叹：一家五口剩番我  豁达看生死自嘲「想死冇咁易」
影视圈
10小时前
世界杯2026｜田中碧做罪人赛后痛哭 板仓滉：非一人失误，是作为球队落败 。
01:40
世界杯2026｜田中碧做罪人赛后痛哭 板仓滉：非一人失误，是作为球队落败
足球世界
10小时前