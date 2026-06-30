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Ian心水│「风云武士」冷门佳选

名家专栏
更新时间：18:38 2026-06-30 HKT
发布时间：18:38 2026-06-30 HKT

香港回归杯经常爆冷，上届「光年魅力」大热取胜，二、三名马却是大冷门；前届「潮州精神」搭「好友心得」串Q，同样是热头冷脚。再睇前些时候，二○二二年头马「韦小宝」是全场第二冷；二○一九年头马则是四十二倍的「环保动力」，连同二、三、四名马都是冷门，结果四重彩派三十四万！今届赛事虽只得十驹竞逐，但形势紧凑，提防又爆冷收场。

第五场「风云武士」今季赢得三级赛华商会杯，当时负一一五磅，加分后翌仗也能再下一城，令评分升至新高；经连场落第后，现评九十八分接近胜时水平，今仗得到潘顿加持，有力冲击季内第四捷。对手方面，「威利金箭」近两仗转至桂厩后均能上名，今仗负磅最轻，而且练骑最近手风顺，或能打破闷局。此外，「至尊瑰宝」自五月跑后便休赛至今，最近从化试闸走势有力，北半球四岁马应有进步空间，可作冷配。

第五场：3风云武士、10威利金箭、8至尊瑰宝
第十一场：2财将、6关键所在、1爱马善

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