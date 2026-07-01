亨利拆局│练马师王吼沈集成

上期方嘉柏、沈集成和廖康铭各添一W，大家排名不变，如此对前者最有利。赛前本栏推介廖康铭练马师王，一来贪佢阵容似样，二来各仓布局平均，预计低分封王。结果，廖康铭确实连场搏杀夺冠亚季各一，肥猪肉已到嘴边，偏偏尾场桂厩「金牌活力」爆冷W，最终练马师王被桂福特24分夺走，希望今次讨回前失。

今期形势与上次相若，并无任何马房牌面突出，练马师王随时又开低分数，由于三大前领马房斗志不用怀疑，不妨从中寻宝，今次我拣沈集成。以马论马，今期沈厩马得「升升双息」和「岚臣」较有争分希望，余驹估估下，不过当中多驹都是转仓初出，时值季尾兼成哥正在打仗，相信都是有备而临，与其断估逐只投注，不如投注成哥练马师王，随时有惊喜！

重点争分马方面，「升升双息」上仗初出能造快步速放入Q，今仗继续排靓档，一定再砌尽。「岚臣」今次最大障碍是十二档，但本身有点速度，配潘顿料可抢占靓位。

目标：沈集成

赔率：8.5

全日恶马 第四场：升升双息

练马师王最佳投注时机：第三场前