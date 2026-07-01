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廖事如神│「常尝发财」胜程得逞

名家专栏
更新时间：02:00 2026-07-01 HKT
发布时间：02:00 2026-07-01 HKT

方嘉柏凭刚战「朗日雪峰」再取一捷，虽然沈集成及廖康铭同日亦得一W，差距却是不变。至于日前告东尼曾开腔指莫雷拉应考虑继续留港，方嘉柏固然亦有类似想法。究竟过往莫雷拉与潘顿斗足全季的场面，能否再次上演？

第二场五班千四米。「剑无情」此程最有证明兼跑法主动，496场次一役排大外档，骑者立心骑起头段切入，结果顺利放到，虽只是仅赢鼻位，但加分后隔一场再次于同班同程取得胜利，证明今季大熟大勇；今场档位大幅内移，预计可用赢马跑法应战。「凯旋幸运」今季曾于同班同程取赢马，其后升至四班仍入Q，证明居四班仍有战斗力，现已比季初胜时低三分，转配奥尔民发挥更硬净。「飞跃凯旋」季内出赛较少，体力占优，季初赢马一仗姿态轻松，其后亦有连贯表现，最近晨课状态维持良好水准，要拖。「海洋帝君」上仗排大外档仍有良好追势，相信现评分达有利水平。

第四场四班一千米云集一众质新马，不少马的状态未达作战水准。旧马中，「常尝发财」季初曾赢同班同程，状态一直保持平稳，及后增程至千二及转战泥地求突破，成绩却未尽人意，是次重返胜程，对手大幅减弱，有望重返胜门。「凝聚美丽」今季于谷草一千米找到出路，九度出战取得1W4Q，入Q率逾五成，虽跑田草一千的根据不多，但凭成熟程度应足以跑近。「升升双息」上场初出而于此程放入Q，质素不俗，排十二档有助其前领跑法，值得期待。「天天更好」出道至今表现准绳，今季十一战只三仗失前四，而且甚少输远，今仗续配最佳拍档巴度兼排十一档，形势理想。

廖浩贤精选

第二场    4 剑无情    6 凯旋幸运
    10 飞跃凯旋 13 海洋帝君
第四场    6 常尝发财 3 凝聚美丽
    4 升升双息 13 天天更好
 

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