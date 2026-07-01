波仔至醒灵活玩│「旌采」出头在望

今季初对桂福特马房都带点担心，皆因马匹数量未算足之余，不少赛驹战力及健康状况看似平平；不过，随着连拼不疲的「伶俐骉驹」省靓招牌后，桂厩养马数字现已达七十三匹，似乎已企稳阵脚，而上周末更首度成为练马师王。

第四场初出的桂厩「盈俊天下」，五月中缔不俗时间跟初出即胜的「嘉应耀升」双双抛开主马群赢出大闸，后驹于阵上正正击退今场大热门「升升双息」。

埋门「盈俊天下」再试直路闸在马群中肯追，三岁马循序渐进，再查马房今季五匹PPG初出成绩，除了季内三胜的「坚先生」外，亦有「共建世界」可一出即胜；其余「喜骏升星」、「神箭」虽三甲不入，但阵上形势一般下都算跑近，总结是厩主也有一出即拼的例子。

而是日另一匹重心，就是列阵第九场姚本辉马房的「旌采」，近两仗于不同步速下均见追势，三岁马明显已踏入正轨；相隔三个月再到从化操练，且有大闸砥砺磨利状态。今场不乏前置型赛驹，估计应有正常步速；加上接连第二次的沙田赛事，相信去到尾段场次，「旌采」在直路走中外档路段应不会太吃亏，有力打开胜门。

波仔灵活玩过关提供：

第四场 W 9

第九场 WP 8

第十场 Q/QP 2 胆拖 3 4 6 7

混合过关三串七 共80注