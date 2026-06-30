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甜甜小记│「肥仔精神」赢马配搭

名家专栏
更新时间：15:00 2026-06-30 HKT
发布时间：15:00 2026-06-30 HKT

明日七月一日，是香港回归祖国二十九周年的大日子，同日是沙田夏令赛马日，不少爱中国爱香港的马主都派马参与明日赛事。马主23/24巫伟杰练马师赛马团体（T1)「肥仔精神」马主经理人是「飞轮」系马主沈墨宁和其好友邓巨明，此马将出争第二场五班千四米赛事。

「肥仔精神」前一场由周俊乐赢田草千四米，上场易配布文跑第十名，明日回配赢马配搭周俊乐。小记访问马主团体经理人沈墨宁，他说：「据巫伟杰透露，『肥仔精神』近期状态不错，练者特意安排马儿赛前快跳一课，借此进一步提升马匹的状态。『肥仔精神』今场排十档，希望在周俊乐胯下出闸畅顺，沿途守到好位，尽力争入前列。记得前一场排十二档，同场没有马斗烧，形势有利，让周俊乐可以轻松摆前走，顺利取胜；今次乐仔骑返，都有一定机会，不过今次对手比前一场更强劲，而且今场有前领马列阵，五班赛事要睇临场发挥和际遇，希望『肥仔精神』好运。」

陈嘉甜

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