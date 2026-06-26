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卡尔心水│「合伙智能」季尾博大雾

名家专栏
更新时间：18:49 2026-06-26 HKT
发布时间：18:49 2026-06-26 HKT

穿梭中环多年，卡尔觉得午饭时间最好使。十二点几落楼，西装外套唔除，电话覆紧Email，人已经坐喺莲香楼，叹水仙、食虾饺、睇紧波。

近日又波又马，美国时间同香港颠倒，但颠倒得够彻底，反而益咗我哋班打工仔。唔使挨夜，午饭时间仲睇到世界杯。平时午饭都系讲股票、讲是非、讲下职场逸事。依家隔离枱一声「开汽水」，C朗个波射歪咗，四张嘢仲争波踢！
我钟意呢种反差，西装友、茶楼、虾饺烧卖，呢期加埋手执马簿赶住刨马。

第三场卡尔钟意初出只「合伙智能」，佢试闸吸引有台型，呢系马早熟，季尾出嚟似想博大雾，忍唔住要博一博佢；卡尔喺星岛《尔经透出》专栏提供「嘉应光彩」，佢上场水准高，但赛事数据反映唔到，今场形势佳，亦可博W。想睇分析记住买份《星岛》；第三选最头痛，脚有一堆，「穿甲战鹰」外档顶磅，但晨操靓，无理由丢低。

第三场：8合伙智能、11嘉应光彩、1穿甲战鹰
第十场：6坚先生、2开心指数、7杰出雷霆

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