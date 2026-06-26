Dickson心水│「果然侥幸」季尾发威

马主想赢马，当然是人之常情，谁会希望爱驹整季食白果，但奈何马儿质素有限，当其他高质马正值当打之时，实在难以偷鸡。所以，练马师通常会安排此类马于季初或季尾搏杀，以提高胜算。现值季尾阶段，纵使知道未出头的马匹必有缺点，但因为幕后斗志鲜明，还是拖一票稳阵。

第一场五班1200米，「果然侥幸」近两季都无法获胜，暂时只有前季初于同程夺冠，当时仍在吕健威马房，难道该场头马果然侥幸？真的不知，但经过一轮减分，再加上转入苏伟贤马房后，状态逐渐稳定，今季七战获三亚一季，上仗跑好至黏地亦追获亚军，即使今日忽然落雨亦可应付，希望可以重新赢马。

第七场四班1400米，「实力加」今季战绩其实不俗，六战获一亚三季一第五，可惜偏偏未赢，这次换潘明辉，估计有机会跟前多少，要吼实。



第一场：3果然侥幸

第七场：7实力加