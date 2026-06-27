廖事如神│「精英雄心」喜遇弱旅

冠军练马师之争局势趋明朗，方嘉柏走势强劲，续于榜首领放。而除了冠军练马师为众人焦点外，七月十日举行的冠军人马奖亦备受关注。「浪漫勇士」及「嘉应高升」两雄角逐香港马王，坊间对于马王谁属，均有不同意见。

第一场五班千二米，前领马不多，随时演变成末段斗爆。「金风万里」于上手黎厩被寄望甚殷，可惜表现不似预期。近来降至五班及转投桂福特马房后，表现开始有好转。上仗出战谷草千二米，与「首骏」斗至一兵一卒，仅负鼻位。此驹型格讨人喜欢，体形壮硕，却不似短途马，是次回师田草入Q路程，以其出色变速力可望首胜。「果然侥幸」今季降至五班后已三度入Q，证明现时评分达有利水平。775场次负于五班顶头马「乡村乐韵」获亚的表现可人，赛前奥尔民继续亲试甚重视。「翠湖烈风」贵为四班头马，班底明显占优，惜排十二档起步难发挥，唯望潘顿可扭转劣势。「线路光骅」大马负磅轻，冷勿尽忘。

第九场三班泥地一哩，「精英雄心」独擅长此程，今仗跑三班八十五分上限赛，廖康铭部署有心思。573场次情况类似，终与季内极锐的「安泰」接近同到，而「精英雄心」则让头马「将睿」十磅而只以短马头位落败。观乎今场路程专家欠奉，对手状态只算平稳，「精英雄心」排好档稳位望赢。「自动自觉」中年马渐入佳境，上仗重返三班仍能入Q，今仗初跑泥地，状态维持加上转场变数，成冷可拖一票。「哪吒」初跑此程已可入Q不简单，上仗遇偏慢步速仍能造快末段扑近，潜力仍未见尽。「都灵福星」过往为三班顶马，近来状态有好转，随时出冷。

廖浩贤精选

第一场 1 金风万里 3 果然侥幸

4 翠湖烈风 10 线路光骅

第九场 1 精英雄心 8 自动自觉

9 哪吒 12 都灵福星

