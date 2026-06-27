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波仔至醒灵活玩│「川河耀驹」条件足

名家专栏
更新时间：02:00 2026-06-27 HKT
发布时间：02:00 2026-06-27 HKT

笔者在五月十三日的谷草夜赛提供「战宝」，当时曾提及游厩头马比上季三十六W少十场，但养马量充足以及有不少质新马之下，预计马房季尾成绩会有所提升，结果在近一个多月内游厩已豪取八W；如非上次日赛「祥胜鹰驹」埋门仅败，以及「马凤凰」蚀脚程搏失，相信已可追平上季的头马数字。

笔者认为，是日游厩的「光年程祥」、「颜色之皇」及「川河耀驹」都是实力分子。当中第九场的「川河耀驹」十分值博，此匹英国自购马，来港后适应也算快，落地第三仗纵受惠慢步速而近，但该场503总场次已证明是强组。

其后「川河耀驹」在564场次跑第九，属双蚀形势的败绩；而前仗拖后于慢步速场合跟跑而已，所以季内硬仗并不算多，体力上有一定优势。可争优异成绩特别奖金的牠，今仗又再换配备，初戴开缝眼罩上阵。

查「川河耀驹」最近两次跑入三甲，均有配备改动，故不排除有新鲜感刺激下表现更好；跑法颇主动的牠，预计阵上可守在两匹领放马「自动自觉」及「电讯巴打」之后角逐，倘若场地受天雨影响利前置的话，有望争得来港后首胜。

波仔灵活玩过关提供：

第三场 Q/QP= 11 胆拖 3 5 6
第九场 WP 6
第十场 二重彩 6 复式胆拖 1 2 7 8
混合过关三串七 共188注
 

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