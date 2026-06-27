亨利拆局│练马师王吼廖康铭

近期练马师王七国咁乱，主要是中游马房主导赛果，回顾整个六月份，上游马房得沈集成封王一次，其余巫伟杰和姚本辉各两次，告东尼和吕健威各一次，方嘉柏连日都有攻势，但无论沙田或谷草都止于日行一善，练马师王无佢份。

上游马房当中，廖康铭近期较失色，已三日无赢马，除了被沈集成追过，方嘉柏亦将佢愈抛愈甩，再不发力恐怕冠军宝座冻过水。今日廖康铭出马七匹，计质量算是近期较有睇头的一次，各驹鞍上配搭亦对办，大有条件追落后，希望可连带顺利封王。

重点争分马方面，「喜悦欢欣」上仗初出即赢千四，只冲二百米都轻胜一乘许，居四班实属过客，今次排一档亦有利，可复制赢马镜头。「有你有我」上仗被顶三叠望空都入Q，演出之佳吓人一跳，本身具备前速，排十二档也有条件抢出前置，近况当弗随时放返。「精英雄心」上仗步速太慢，本身居后入直路极蚀章，潘顿亦无打鞭催迫，今次排三档形势由差转好！

目标：廖康铭

赔率：8

全日恶马 第七场：喜悦欢欣

练马师王最佳投注时机：第三场前