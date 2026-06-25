甜甜小记│苏志康欣赏赛马持份者

「波」系马主苏振雄和其太太Mandy，其儿子苏志康近年在港养马数目越来越多，苏氏父子现时养有「和平波」、「正义波」、「爱心波」、「精英波」、「斗志波」和「健康波」，团体马则有「同心同乐」、「同心同梦」、「将傲」、「将义」、「将睿」和M024等多驹，可算全情投入。马会日前举行新手马主的欢迎晚宴，邀请苏志康和下季来港开仓的甘敏斯担任嘉宾，内容包括做马主须知，养马体验、买马事宜等相关资讯。

马会日前举行新手马主的欢迎晚宴，邀请苏志康 (中) 和下季来港开仓的甘敏斯 (右) 担任嘉宾，内容包括做马主须知，养马体验、买马事宜等相关资讯。

苏志康 (右) 十分重视教育，希望有更多人对赛马运动产生兴趣，传承下去。我敬佩每一位人对赛马行业的奉献及努力，尤其对马匹的付出，这全部都值得我们欣赏。

苏志康分享说：「我最难忘的养马经历之一，是爸爸带我去参加马主日嘉年华。那是我第一次见到小马，也因此激发了我对骑马的兴趣。之后，我多次参观马房，结识了许多有关赛马范畴的从业者，他们让我意识到这项运动背后需要付出多少努力。一场赛事可能在短短一两分钟完成，但幕后练马师、骑师、马房团队、香港马会的员工等人俱背后均付出许多努力和心血，我十分重视教育，希望有更多人对赛马运动产生兴趣，传承下去。我敬佩每一位人对赛马行业的奉献及努力，尤其对马匹的付出，这全部都值得我们欣赏。」

周末沙田赛事，苏志康名下的「正义波」(图) 出争第九场；其父母名下的「爱心波」则列阵第四场，分途出击，力争佳绩。

周末沙田赛事，苏志康名下的「正义波」出争第九场；其父母名下的「爱心波」则列阵第四场，分途出击，力争佳绩。

陈嘉甜