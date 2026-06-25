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甜甜小记│萧炜忠为慈善赛出力

名家专栏
更新时间：01:00 2026-06-25 HKT
发布时间：01:00 2026-06-25 HKT

2026年世界杯热潮风靡全球，足球是不少香港人喜爱的运动，踢波不但能锻炼身体，还可培养团队合作精神；如果能把这项有益身心的活动融合慈善，帮助有需要的人，更加锦上添花。

香港马主协会将于今日在跑马地香港足球会举行一场慈善足球比赛，由香港马主协会团队与骑师、练马师、以及评马协会联队作友谊赛。「宝成」系马主萧炜忠除热爱赛马外，也喜欢打网球、高尔夫球和足球，他身为今届香港马主协会的慈善委员会主席，亲力亲为替今次慈善足球友谊赛作准备。

小记访问萧炜忠，他分享此慈善活动的理念，他说：「这是香港马主协会慈善基金的活动，因应世界杯正在进行，我作为马主协会慈善委员会的主席，希望大家可以透过足球会友；今次我们加入慈善元素，让各位可以在足球比赛外，亦可参与慈善活动。」

「我感谢今次活动获多位骑练积极参与，届时马会董事罗启华先生亦会到场支持并担任开球礼嘉宾；伍鹏志、丁冠豪、姚厩副练姚浩丰和沈厩副练黎志铭也会参与这次友谊足球比赛，齐齐为慈善出一分力。我希望各位可继续支持香港马主协会往后的活动。今次慈善比赛，集合了马主、练马师、副练，以及一班马评家，大家为了慈善出力，希望大家在马场以外有良好的活动交流。」萧炜忠续说。

萧炜忠又补充，今日慈善赛所筹得的善款，将捐给香港马主协会慈善基金，以往的受助机构包括香港伤健策骑协会、凝动香港体育基金及香港导盲犬协会。

萧炜忠父亲萧泽伟也是资深马主，早于一九九二年已以个人名义养马，曾经养过「宝成福将」、「宝成智星」、「经纬线」及「经纬渡」等多驹；至于萧炜忠亦曾经和父亲养有曾经取得五捷的「宝成智星」。现时萧炜忠则是「宝成智星」及「宝成智好」的马主，前驹更属旧名重用。

陈嘉甜

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