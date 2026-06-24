马观微全日心水│「随缘得胜」胜未完
更新时间：01:00 2026-06-24 HKT
发布时间：01:00 2026-06-24 HKT
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游达荣马房的四岁澳洲马「随缘得胜」，上仗初配潘顿出战四班谷草一六五○米，即能以强劲的走势敲响胜利之门，可见人马十分合拍。今仗，列阵在第四场再战同程，可望再下一城。
「随缘得胜」在上仗赢马之前，曾六次出战四班谷草一六五○米，次次都有悦目走势，其中三仗是在恶劣形势下，后上不及才未能上名，另外三仗则均能取得第二名，一再仅败给评分有优势的强手，包括早前在三班都能取得佳绩的「翠儿威威」，充分证明此驹在四班跑谷草中距离的威力。
上仗，「随缘得胜」强配潘顿卷土重来，沿途走来前后兼备，不单有前速跟在第四位，转入直路后，更能以强横的后劲弹离对手，赢得出色。赛后，此驹有超过一个月的时间消化增分及休息，今仗再临胜程，能继续与四班马交手，且排在二档好位，值得看高一线。
马观微
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