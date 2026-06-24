Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马观微全日心水│「随缘得胜」胜未完

名家专栏
更新时间：01:00 2026-06-24 HKT
发布时间：01:00 2026-06-24 HKT

游达荣马房的四岁澳洲马「随缘得胜」，上仗初配潘顿出战四班谷草一六五○米，即能以强劲的走势敲响胜利之门，可见人马十分合拍。今仗，列阵在第四场再战同程，可望再下一城。

「随缘得胜」在上仗赢马之前，曾六次出战四班谷草一六五○米，次次都有悦目走势，其中三仗是在恶劣形势下，后上不及才未能上名，另外三仗则均能取得第二名，一再仅败给评分有优势的强手，包括早前在三班都能取得佳绩的「翠儿威威」，充分证明此驹在四班跑谷草中距离的威力。

上仗，「随缘得胜」强配潘顿卷土重来，沿途走来前后兼备，不单有前速跟在第四位，转入直路后，更能以强横的后劲弹离对手，赢得出色。赛后，此驹有超过一个月的时间消化增分及休息，今仗再临胜程，能继续与四班马交手，且排在二档好位，值得看高一线。

马观微

最Hit
00:36
中环内地男女出示假文件 要求转账港币500亿 银行报警拉人
突发
7小时前
煤气8月起加价4.4%！4类人享煤气费半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
01:14
煤气费8月起加4.4%！4类人可享半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
生活百科
2026-06-22 19:35 HKT
星岛申诉王｜港女旺角餐厅遇硬闯半裸走光 恶男拒道歉反发难图「郁手」
申诉热话
7小时前
南韩总统李在明下令彻查有女消防员被迫陪酒后跳楼身亡事件。法新社
01:13
南韩女消防员被迫陪酒后跳楼亡 总统李在明震怒下令彻查
即时国际
12小时前
「虾头旧爱」邵子风新田直播食饭 遭光头YouTuber拳殴致满面血 警拘一男涉袭击
01:00
「虾头旧爱」邵子风新田直播食饭 遭光头YouTuber拳殴致满面血 警拘一男涉袭击
突发
9小时前
连锁快餐店斩料加餸 $38起叹红烧猪手／盐焗鸡 一连三日4pm起有售
连锁快餐店斩料加餸 $38起叹红烧猪手／盐焗鸡 一连三日4pm起有售
饮食
11小时前
邵子风遇袭｜曾被虾头视作丈夫 疑以患躁郁症为由拖延婚事 公开追吕方老婆70万寸唐紫睿隆胸
邵子风遇袭｜曾被虾头视作丈夫 疑以患躁郁症为由拖延婚事 公开追吕方老婆70万寸唐紫睿隆胸
影视圈
8小时前
堕海男子由水警救起，送院抢救后不治。蔡楚辉摄
中区海滨长廊71岁韩籍男堕海 两警员跳海救人 惜送院不治
突发
2026-06-21 08:03 HKT
捐出剩余药物即赚易赏钱积分！屈臣氏全港药余回收计划7月升级 全港逾75个回收点收集食剩/过期药
捐出剩余药物即赚易赏钱积分！屈臣氏全港药余回收计划7月升级 全港逾75个回收点收集食剩/过期药
生活百科
8小时前
连锁快餐店长者优惠！乐悠咭／长者咭专享全日8折 堂食/外卖同步激减
连锁快餐店长者优惠！乐悠咭／长者咭专享全日8折 堂食/外卖同步激减
饮食
15小时前