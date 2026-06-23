卡尔心水│「三军勇将」实力超群

武林秘笈类似无字天书，只能领会不能口传。好多人都叫卡尔教佢赌马，但唔系自私唔想教，而系唔知点教。细个学行路，就算有人扶住，都要自己用力企起身，一步一脚印。近日得闲，思考赌马需要咩技能？卡尔认为，已经贯穿咗分析马匹数据嘅统计学、观察马匹嘅生物学、研究血统嘅遗传学，亦有研究练骑心态嘅心理学。

有次喺沙圈，唔觉意听到某驹赛前部署，练马师眼神坚定，马主们嘅兴奋心情好似坐定粒六咁。卡尔当日贴咗呢匹马，虽然临场跑道形势唔就，但见到沙圈呢个动静，卡尔无失手势买多十元八块，最后直路一冲过晒！

用结果论赛前，讲咩都好似啱晒，但实际上可能只系卡尔虚构幻想。大脑选择性接收外界资讯，心理学上称为认知偏误，意思系接受过滤咗嘅资讯，当刻赢咗就讲乜都得。

今季中过「三军勇将」，大脑偏向主观觉得佢实力超群。客观睇，既然上场出闸留到最后，连未跑过嘅泥地都追得近，今次返回首本路程，理应更要重视。

第七场：4价值传承、9富心星、7飞马座

第九场：2三军勇将、5浪漫斗士、8高高至高