Ian心水│「捷足奔驰」五班超级

第一场「捷足奔驰」上仗跑谷草二千二大胜，表现出色；今仗多负六磅，而且排位外移，但牠上季第三仗在马身仍重的情况下，跑四班田草二千仅负于「劲大威猛」和「管之友」爆入冷位，故现居五班相信仍具威胁。对手方面，「光辉岁月」质素平平，但胜在近仗演出稳定，而且季中跑田草千八曾得第四，今仗难得再配莫雷拉，不能忽视。此外，「美丽多盈」大前季四捷，加分太多实在难以消化；上仗终于回勇，若能发挥昔日水准，有力一争。

第二场「开心三多」近仗连场备受追棒，可惜赛事形势欠佳，结果均告落第；今仗是牠历来第三次角逐谷草一哩，过往因状态不足或对手太强而败，赛绩不能作准，今次状态已复勇，告东尼对牠亦充满耐性，要重视。对手方面，「江南勇士」班底够高，上仗初降五班，只得第七名属不过不失，但今仗配合一档之利，有力构成威胁。此外，「问鼎巅峰」在港十二战全败，但近仗一再转程与改变跑法都所负不远，反映居五班应有利。

第一场：3捷足奔驰、2光辉岁月、9美丽多盈

第二场：9开心三多、1江南勇士、7问鼎巅峰