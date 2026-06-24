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亨利拆局│练马师王吼游达荣

名家专栏
更新时间：02:00 2026-06-24 HKT
发布时间：02:00 2026-06-24 HKT

今季最后七次赛事，人人都望实几个上游马房，方嘉柏、沈集成和廖康铭各有恶马列阵，交出头马并不奇怪，但计整体兵力的质量，他们在练马师王都欠冠军相，尤其沈集成最失运，今期本来九驹报名，最终只得四匹获正选，即使赢马也注定有限数。

除了以上三人，游达荣今期空群而出，在谷草兵分七路算少见。事实上，他现时取得三十三场头马，较上季新开仓仍少三W，观乎他近期攻势与今次布阵，显然想趁季尾追落后。

重点争分马方面，「随缘得胜」上仗赢马姿态惊人，可能是本身持续进步，亦可能是潘顿骑高一皮；我较相信后者，既然今次潘顿再骑，而且排档亦佳，以马论马信得过。「竞骏皇者」上仗直路初受困，迟至最后二百米才望空，其时大势已去，败绩不必介怀，其实佢先前连场冲近，反映状态长处勇境，今次谷A若有利后追，更能提升机会。「时时精准」近期频跑泥地，但昔日在谷草起家，始终季内未交代，回师胜途必有斗志。

目标：游达荣

赔率：5

全日恶马 第四场：随缘得胜

练马师王最佳投注时机：第一场前

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