廖事如神│「泰泰精神」终于精神

刚战赛果暴热暴冷难捉摸。沈集成凭「千禧龙」建奇功，续向榜首方嘉柏施压；后者终领「顺善宝」初进凯旋门，马房上下季布确付出极大努力。此外，东厩「美丽同享」及希厩「人和家兴」两匹老黄忠均表现好，蔚为奇观。

第三场四班一哩。「财富非凡」今季插三班后，跑田草表现平平，岂料708场次初跑谷草即上名，该仗让头马「有情有义」十磅，并造出全场第二快末段，令人喜出望外。观其临场情绪仍未算稳定，已能于谷中跑近，相信谷草性能的确出色；上仗为克服外档，以跟前跑法应战，亦只负头马半马位，再次展现跑法灵活；今仗排档转佳，对手大多见尽，值得秤先。「领航天子」上季于同班同程击败路程专家「表之量子」，并一同抛离马群，赛绩水准颇高。伤愈复出后两仗表现恰可，热身后落班具威胁。「劲进驹」易位难赢，但今组缺乏步速，纵排外档，仍有望切入控制步速。

第六场四班千二米，整体参战马状态平平。「泰泰精神」今季未赢，无疑略为令人失望，但幸好整体表现颇忠心，甚少输远，上仗终于重返四班，取位欠顺仍冲入第四，证明班底确高，预计今组前领马不少，应有正常甚至偏快步速，排三档可跟内叠好位，直路上一攻而破。「宝成智好」于同班同程初出一役，已凭蛮劲入Q并几乎杀退「加州本事」，405场次负于路程好手「棒棒糖」，证明居四班具竞争力，今场重返上名路程，表现会比上仗田草更佳。「佐治传奇」虽未开斋，但从未失位置，加上跑谷草有证明，必然配脚。「三强」排档欠佳，但预计今组有快步速，有望于外叠冲近。

廖浩贤精选

第三场 5 财富非凡 1 领航天子

2 劲进驹 11 北海盗

第六场 1 泰泰精神 3 宝成智好

4 佐治传奇 9 三强