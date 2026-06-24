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波仔至醒灵活玩│谷草遍地「花开」

名家专栏
更新时间：02:00 2026-06-24 HKT
发布时间：02:00 2026-06-24 HKT

相隔两星期后，又来谷草挑灯夜战，对上三季英国皇家雅士谷赛期后的谷草夜赛都用C跑道；不过，今次谷战则采用了全阔A跑道。睇番近三次此跑道偏差，短途赛稍利内叠前置马匹，中距离赛虽有后追马得手，但弯位都不能走三叠太蚀脚程。

今晚两组四班一六五○米，廿四匹正选马中，有四匹是初跑此程，当中第四场的「花开」笔者觉得可以捣乱大局；查季中不少曾于田草上名或有追势的马匹，如「穿甲金鹰」、「知道稳胜」、「大千雄心」及「高高至高」等，继而转战谷草一哩，不时都可取得甜头。

「花开」表面只曾胜泥地赛，跑草地似欠证明，但回看418总场次，牠出争田草千四米，直路困塞迟望空下仍可紧跟「爆出美丽」、「林宝精神」同到终点，相信可作为实力指标。

今赛前「花开」于从化作小休回气，埋门有大细闸砥砺，备战积极；本周六有泥地赢马路程却不报跑，似乎厩主有心安排牠转场一试。今场前领马唔算多，「花开」排三档有机会重现前仗咬好位赢马的形势，执笔时仍有点赔率分头，值得一敲。

波仔灵活玩过关提供：

第四场 WP 8
第五场 Q/QP 2 4 7 复式
第六场 Q    1 2 4 5 复式
混合过关三串七 共146注

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