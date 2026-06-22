甜甜小记│吴嵩「英雄」争天下

周三晚谷草赛事，第五场四班千二米为赛马天下50周年纪念杯；不少朋友都知道，「心得」系马主吴嵩正是赛马杂志《赛马天下》的社长。适逢今年是该杂志50岁生日，「赛马天下50周年庆典」早于本月初已揭开序幕，吴嵩和其好拍档绩王林志威于月初已前往澳洲布里斯本，当地马会在城市马场东奔Doomben替他们率先举行杯赛庆祝，吴嵩和林志威更在当地负责颁奖，重头戏则是周三晚举行的赛马天下五十周年纪念杯。



吴嵩受访时说：「我日前从北京赶回香港，当然是为了周三举行的赛马天下50周年纪念杯，而当晚其余每场赛事，都是以五十年来赛马天下的社址街道命名，对我们来说别具意义。周三晚我们会派出『环球英雄』在该场杯赛；同晚亦有『龙威心得』列阵第六场，分途出击。班德礼上周末堕马受伤，我们便邀请何泽尧策骑以上两驹，力争佳绩。」

「最近我前往北京，参观了香港马会在故宫文华殿举行的『神骏』书画展，还前往游览宋庆龄故居等地，希望从北京回港后，于赛马天下50周年赛马日当晚，『环球英雄』和『龙威心得』都齐齐交出理想成绩，锦上添花。」吴嵩续说。

陈嘉甜