Dickson心水│「深心星」增程放到

经过一连五日的英国雅士谷赛期，终于回到香港跑马，恰巧今天是父亲节，祝各位父亲旗开得胜，手风大顺！

第五场四班1600米，「深心星」今季于季尾才复出，其间两战获一亚。本身具备质素，可惜伤患问题拖延了进度。前仗久休复出跑田草千二其实嫌短，所以尽管出闸后雷神不断推骑，马儿的前速亦快不过千二专家，唯有居中等机会；可惜入直路后，马儿完全无位冲刺，最终仍得第六已算不俗。果然接战立即增程跑千四，即使排十一档仍可领放，仅败给后劲凌厉的「贤者威枫」获亚。今次方嘉柏决定再为牠增程，重配雷神兼排一档，将可一放绝尘。

第十一场三班1400米，「红运光辉」质新马首次配潘顿上阵，前仗能与「樱花酒杯」串Q，今仗有权出头。

第五场：2深心星

第十一场：11红运光辉